После того, как стало известно, что госсекретарь США находится в Киеве, Кремль выразил свое отношение к этому визиту, отвергнув его влияние на ход российской агрессии против Украины.

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Как в Кремле отреагировали на визит Блинкена в Киев

"Мы слышали неоднократные заявления о том, что они намерены продолжать помогать Киеву столько, сколько потребуется", – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Путина вдруг начал цинично фантазировать, мол, это США "ведут войну" с Россией. Впрочем, Песков забыл, что именно Россия начала военную агрессию против Украины.

Приспешник Путина также распространил лживый прокремлевский нарратив, что якобы США "воюют до последнего украинца". Идентический лживый тезис любит использовать венгерский премьер Виктор Орбан.

"Другими словами, они собираются продолжать поддерживать Украину в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это денег", – солгал Песков.

В конце концов, спикер Кремля сказал, что визит Блинкена и помощь Украине со стороны США якобы "никак не повлияет" на ход военной агрессии против Украины.

Блинкен объявит о новой помощи Украине