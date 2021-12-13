В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме относительно Донбасса

В Кремле отреагировали на заявление президента Зеленского о вероятности референдума относительно Донбасса. В России подчеркнули, что это внутреннее дело Украины, однако Москву интересует формулировка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков российским СМИ. Он подчеркнул, что Кремль интересует, как именно будет поставлен вопрос.

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Кремль интересует, как будет сформулирован вопрос

Проведение референдума относительно Донбасса – это внутреннее дело Украины. Конечно, интересно понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума,

– сказал Песков.

Отметим, что президент Зеленский допустил возможность проведения референдума относительно оккупированных территорий – Крыма и Донбасса. Об этом глава государства рассказал 11 декабря во время интервью.

Вопросом референдума может быть и прекращение войны

Кроме того, вопросом всенародного волеизъявления может быть прекращение войны. Зеленский при этом подчеркнул, что относительно таких сложных вызовов обязательно будет советоваться с украинским народом.

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Что известно о возможности референдума относительно Донбасса:

Еще в мае 2021 года Зеленский предполагал, что вопрос Донбасса могут вынести на всенародный референдум.

В Офисе Президента впоследствии уточнили, что голосование будут проводить, если этого потребуют переговоры.

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