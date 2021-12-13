Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Він наголосив, що Кремль цікавить, як саме буде поставлене питання.

До теми Зеленський не виключив проведення референдуму щодо окупованих територій

Кремль цікавить, як буде сформульоване питання

Проведення референдуму по Донбасу – це внутрішня справа України. Звісно, цікаво зрозуміти, як могло би бути сформульоване питання для цього референдуму,

– сказав Пєсков.

Зазначимо, що президент Зеленський допустив можливість проведення референдуму щодо окупованих територій – Криму та Донбасу. Про це глава держави розповів 11 грудня під час інтерв'ю.

Питанням референдуму може бути і припинення війни

Окрім того, питанням всенародного волевиявлення може бути припинення війни. Зеленський при цьому наголосив, що щодо таких складних викликів обов'язково радитиметься з українським народом.

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Що відомо про можливість референдуму щодо Донбасу:

Ще у травні 2021 Зеленський припускав, що питання Донбасу можуть винести на всенародний референдум.

В Офісі Президента згодом уточнили, що голосування проводитимуть, якщо цього вимагатимуть перемовини.

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