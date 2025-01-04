Уже есть признаки паники в Кремле, – журналист Evening Standart

Согласно рейтингу издания Politico российский диктатор Путин признан главным неудачником 2024 года, потому что Россия потеряла свои базы и влияние в Сирии, а также не смогла достичь военных целей в войне против Украины. Главе Кремля крайне трудно смириться с фактом своего провала.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал журналист Evening Standart Роберт Фокс, отметив, что в феврале 2022 года Путин точно не думал, что полномасштабная российская вооруженная агрессия обернется длительными боевыми действиями.

Смотрите также С Путиным должен говорить психиатр, а не Шольц или Макрон: политолог сказал, чего боится диктатор

На что делает ставку Путин

Фокс считает, что Путин не сможет на пользу себе сыграть на своих отношениях с новым президентом США Трампом. Ведь вряд ли это будет так просто, как российский диктатор мог представить себе полгода назад.

Неужели он думал, что эта война продлится 3 года? Вполне очевидно, что нет. И мы знаем, как готовились российские войска, включая форму для парада победы за 10 дней. Значит, что-то пошло не так,

– озвучил Фокс.

Сейчас глава Кремля, по словам журналиста Evening Standart, делает ставку на тяжелое вооружение и большое количество солдат, которые давят на украинские Силы обороны вдоль фронта.

Но то, что за этим стоит, будет очень интересным. Потому что мы только сейчас начинаем видеть в Москве, в направлении экономики и по тому, как действует Кремль, некоторые признаки паники,

– отметил Фокс.

Экономика России к лету может окажется под мощным давлением

Журналист Evening Standart отметил, что в России неуклонно растет инфляция. Она, с его слов, скоро начнет двигаться в очень ускоренном темпе. Он также заметил, что ключевая ставка в России – в пределах 21%, однако сложно понять, сколько она составляет на самом деле. Она, по его мнению, может достигать и 23%.

Экономика России находится под давлением, и мы увидим, если Россия не сможет найти какое-то волшебное решение, то к лету она испытает реальный гнет. Есть много разных причин: демографическое давление, занятость населения, вопрос военной промышленности,

– озвучил Фокс.

Кроме того, по словам Фокса, стоит принимать во внимание и положение союзников России, которые потерпели провал, в частности диктатор Башар Асад, чья власть была свергнута повстанцами в Сирии и который был вынужден бежать в Москву.

Журналист Evening Standart предположил, что Россия в ближайшие 2 – 3 месяца попытается нанести удар по Украине, действуя своим привычным способом – атакуя гражданское население.