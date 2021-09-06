В Кремле похвастались, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней
6 сентября 2021 , 16:07Читати новину українською
Источник:"Интерфакс"
В России заявили, что их газопровод "Северный поток-2" заработает в ближайшие дни. Мол его уже через несколько дней достроят.
По мнению главы российского МИД этот вопрос "ближайших" дней. Об этом Сергей Лавров сказал журналистам в Санкт-Петербурге 6 августа.
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В России хвастаются, что в ближайшие дни достроят "Северный поток-2"
Он будет достроен через несколько дней, работать начнет,
– рассказал Лавров.
Перед этим глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшее время. Он подтвердил заявление главы российского "Газпрома" Алексея Миллера, что поставки газа в Европу по газопроводу начнутся к концу 2021 года.Обратите внимание! Немецкий суд в конце августа вынес решение о "Северном потоке-2" – газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза. То есть 50% мощности должно быть доступно для других поставщиков. Однако "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России. Так газопровод может быть использован только наполовину.
Коротко о "Северном потоке-2"
- Россия строит газопровод в обход Украины и в Германию. Это создает для Украины угрозу со стороны России.
- 2 сентября советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заверила, что "СП-2" строили, чтобы потом использовать его как оружие – Россия будет использовать "СП-2" для подрыва безопасности Украины.
- В июля 2021 года США и Германия подписали соглашение по "СП-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ как оружие.
- Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи в Белом доме Джо Байден дал "некоторые гарантии". В частности – если в энергетическом секторе права Украины будут нарушены – США готовы ввести санкции. Правда, без уточнения, какие именно.