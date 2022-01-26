В Кремле понимают силу, – Эстония призвала показать, что "Украина не одинока"

Страны Европы должны поддержать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения. Для этого нужно продемонстрировать Кремлю свою силу.

Такое заявление сделала премьер-министра Эстонии Кая Каллас. По словам политика, сейчас крайне важно продемонстрировать, что "Украина не одинока".

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Кремлю нужно показать силу, – Каллас

Эстонская чиновница подчеркнула, что Москва испытывает на прочность единство демократий Евросоюза и НАТО. Она отметила, что нынешние действия России не только определяют будущее Украины. Она обратила внимание на то, что Кремль требует исключения стран Балтии из НАТО.

Отметим, что Россия требует от НАТО возвращения к границам 1997 года. Это означает, что из Альянса должны были бы выйти Эстония, Латвия и Литва. В Таллинне ранее такие заявления из Москвы уже назвали "полным абсурдом".

В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем едины как союзники,

– отметила Каллас.

Премьер-министр также подчеркнула, что европейские страны должны непоколебимо отстаивать свои ценности. "Мы должны быть твердыми в своих принципах", – убеждена она.

Другие важные заявления из Эстонии

Министр обороны Эстонии подчеркнула, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. Мол, она сама не хочет жить в мире и демократии и хочет лишить такой возможности и других.

Посол Эстонии отметил, что Украина противодействует второму по величине военному государству в мире и сдерживает весь европейский фронт. Учитывая это, любая помощь от союзников будет очень важной.

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