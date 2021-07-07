В Кремле пригрозили повторением ситуации с британским эсминцем

В Кремле заявили, что отношения России и Великобритании находятся в "замороженном состоянии". Там упомянули инцидент с британским эсминцем и подчеркнули, что в случае "нарушения границ России возле Крыма" повторят свои действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена заявлением главы МИД Великобритании Доминика Раабе о законности прохода британских кораблей в водах Черного моря.

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Очередное заявление России по британскому эсминцу

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", – сказал Песков. По его словам, Москва и Лондон не ведут консультации на этот счет. "Сейчас фактически отношения в подмороженном состоянии", – добавил он.

В Кремле также пригрозили повторить действия, которые применили в отношении британского эсминца "Дефендер".

Российская сторона будет принимать надлежащие меры в случае нарушения государственной границы в море,

– отметил Песков.

Отвечая на вопрос, существует ли возможность избежать эксцессов, представитель Кремля ответил утвердительно. Однако дал уже традиционное объяснение государства-агрессора – "просто не нужно нарушать государственную границу России".

Заявление МИД Британии, которое не понравилось Кремлю