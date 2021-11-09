В Кремле пробили очередное дно: Россия скрывается от нормандской встречи

Россия продолжает блокировать Нормандский формат и всячески требует личной встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Эта ситуация дает четкое понимание – Россия теряет последние рычаги давления на Украину, а её вес на международной арене неумолимо тает.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что он получил от французского коллеги Ле Дриана предложение провести саммит"нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел уже 11 ноября. С этим предложением согласны и Украина, и Германия.

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Россия выступила против, как всегда. Лавров заявил, что Кремлю не о чем говорить с другими участниками Нормандии, а потому Москва от встречи отказывается.

Хотя, казалось бы, немного более недели назад Лавров сам заговорил о встрече. 29 октября он направил каждой из сторон российское видение итогов будущей встречи, в которых, конечно же, вся вина за провал формата ложится на Украину.

Тогда Лавров заявил, что готов к встрече, но ждет реакцию других стран-участниц на его предложение.

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И вот Франция, Германия и Украина предлагают Лаврову встретится и обсудить как двигаться дальше в поисках мира на Донбассе. Возможно, даже посмотреть на те самые московские предложения. Но Лавров сказал, что он сначала хочет все решения согласовать, а потом уже встречаться.

И здесь я Лаврову хочу сказать, что переговоры для того и нужны, чтобы на них искать решения. И как раз предложение Кремля о том, чтобы сначала всё согласовать, а потом встречаться и выглядит как, цитируя самого Лаврова "попозировать перед телекамерами".

Кремль пробил очередное дно

В подобном стиле отреагировали на избегание Лаврова от встречи и в Офисе Президента Украины. Заявили, что Кремль просто загоняет Нормандский формат в тупик.

Да и согласно тому проекту, который Лавров разослал Франции, Германии и Украине, и к которому он так апеллирует, есть масса вопросов. Конечно, никто не ожидал, что в нем будет что-то адекватное, это же Россия. Но здесь Кремль пробил очередное дно.

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По словам Дмитрия Кулебы, который ознакомился с предложениями Кремля по вопросу Донбасса, в нем просто изложен набор штампов российской пропаганды, не более. Кроме того, российские предложения заведомо шли вразрез с теми, которые выработали Украина, Франция и Германия.

Что-то мне подсказывает, что на Кремль никакие уговоры не подействуют. По факту, предложенный Лавровым итог переговоров можно перевести всего в одну фразу: "Или Украина пойдет на все уступки Кремля, или никаких встреч не будет".

Но в Кремле прекрасно понимают, что Франция, Германия, а тем более Украина на эти условия не пойдет. Что в такой ситуации делает нормальный переговорщик? Правильно, он пытается склонить других к своему решению.

У Кремля не осталось никаких рычагов влияния

Дело в том, что у Кремля попросту не осталось никаких рычагов для того, чтобы заставить других членов Нормандского формата плясать под его дудку. Даже газ оказался ловушкой для самого Кремля.

В Кремле понимают, что все три страны просто отчитают Россию в лице Лаврова и снова отправят домой ни с чем.

И в доказательство этому реакция российского МИДа на заявление министра иностранных дел Украины, звучит оно приблизительно так: "Не знаю почему, но в срыве Нормандского формата виновата Украина."



Лаврова могут снова отправить домой ни с чем / Фото Yle

Объективно, адекватный переговорщик, которому есть что сказать – так себя не ведет. Поэтому вывод один – России попросту нечего сказать.

К тому же Кремль понимает, что его всё сильнее прижимают к стене. Ведь, наверное впервые за долгое время Франция, Германия и Украина сошлись в своём видении и появилась решительная позиция – Путин должен отступить.

Украина сохраняет спокойствие

И такая позиция возникла, конечно, не без помощи США. Ведь Кремль начал снова таскать свои войска недалеко от украинской границы. Целью этих перемещений была очередная попытка запугать Украину, чтобы добиться уступок. Россия проворачивала этот трюк уже не раз и надеялась, что это сработает и сейчас.

Но Украина сохраняет спокойствие и даже настаивает на выполнении своих условий. И не просто так. Ведь накануне в Москву с полу тайным визитом приезжал глава ЦРУ Уильям Бернс. Было много домыслов о теме его визита, но позже Белый дом сам озвучил, зачем Бернс посещал Москву.

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Оказалось, что Вашингтон активно отслеживает перемещение российских войск и Бернс, по сути, заявил российским чинушам: "Попробуете снова атаковать Украину – вам от этого сильно не поздоровится".

Кроме того, Вашингтон, после визита Бернса начал массированную, как ее назвали евродипломаты, информационно-пропагандистскую деятельность в отношении агрессии России. США обратились к Внешнеполитическому ведомству ЕС, а также отдельно к министерствам иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

Россия прячется от встречи в Нормандском формате

В своём обращени США предупредили своих европейских партнеров о том, что Кремль снова пытается устроить эскалацию конфликта с Украиной, а потому ЕС стоило бы использовать "Северный поток-2" как рычаг против Москвы.

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И результат на лицо – Кремль банально прячется от встречи в Нормандском формате. Но, кто бы мог подумать, сразу после этого, "говорящая голова Путина" Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Путин просит Байдена встретится лично.

Хотя Путина уже не раз отшивали в Белом доме, заявляя, что в ближайшее время они не видят смысла встречаться с российским президентом.



Путина уже не раз отшивали в Белом доме / Фото Getty Images

У Путина прекрасно понимают, что США действительно вернулись и они склоняет ту же Германию и Францию быть на стороне Украины, поэтому даже формальных союзников в Европе у России не остается.

Потому можно констатировать, что Нормандский формат оказался в полнейшем тупике – Россия будет всячески его избегать пока не почувствует, что появился новый шанс для давления на Украину.

Конечно, горячие головы могут сейчас заявить, что если Нормандский и Минский формат не работают, то Украине пора бы от него отказаться. Но нет – Украина и дальше должна показательно затягивать Россию в неловкое положение на мировой арене.

Нужно и дальше отстаивать эти форматы, ведь под них подвязаны многие европейские санкции против России.

Киев должен сосредоточить больше сил на формировании новых форматов для прекращения войны на Донбассе и деоккупации Крыма, совсем не важно, что в них не будет России. Судя по последним действиям США, такие форматы уже начинают формироваться.