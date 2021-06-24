В Кремле радуются из-за заявления Меркель о возобновлении диалога с Путиным

В Москве заявили, что готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом. Таким образом Кремль ответил на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель относительно диалога между Россией между ЕС.

Владимир Путин положительно относится к инициативам по такому диалогу. Якобы, является сторонником. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кстати Меркель: Евросоюз должен искать прямые контакты с Россией и Путиным

Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой,

– утверждает Песков.

Что говорила Меркель

Канцлер 24 июня выступила с правительственным заявлением в Бундестаге.

Она говорила о необходимости диалога с Путиным. Кроме того, политик хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Меркель сказала, что недостаточно, чтобы президент США поговорил с Путиным. Она приветствует это, но ЕС также должен создавать площадки для диалога.

Реакция Украины

В Украине уже дали ответ на заявления Меркель. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что идея проведения саммита между Евросоюзом и Россией является отклонением от санкций. По его словам, это может быть опасно.