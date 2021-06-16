Это будет их выбор, – в Кремле рассказали, будет ли разговор Путина и Байдена лицом к лицу

В Кремле рассказали новые детали о формате переговоров президентов США и России. Джо Байден и Владимир Путин все же могут поговорить с глазу на глаз.

По предварительной информации, главы обоих государств не планировали разговора наедине. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его могут провести.

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Байден и Путин могут пообщаться с глазу на глаз

По словам Пескова, американский и российский лидеры обсудят вопросы дипломатической собственности, а также "разберут все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

Главы государств – они и есть главы государств. Если они сочтут необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор,

– отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, разговор главы Кремля и президента США начнется в компании главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Встреча Байдена и Путина: коротко