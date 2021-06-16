Это будет их выбор, – в Кремле рассказали, будет ли разговор Путина и Байдена лицом к лицу

В Кремле рассказали новые детали о формате переговоров президентов США и России. Джо Байден и Владимир Путин все же могут поговорить с глазу на глаз.
По предварительной информации, главы обоих государств не планировали разговора наедине. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его могут провести.
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Байден и Путин могут пообщаться с глазу на глаз
По словам Пескова, американский и российский лидеры обсудят вопросы дипломатической собственности, а также "разберут все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.
Главы государств – они и есть главы государств. Если они сочтут необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор,
– отметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, разговор главы Кремля и президента США начнется в компании главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Президенты государств встретятся 16 июня в женевской вилле La Grange. Их разговор будет состоять из 3 частей.
- В планах обсудить стратегическую стабильность, пандемию коронавируса, Украину, кибербезопасность, экономику и другие вопросы.
- После переговоров президенты не будут давать общую пресс-конференцию. Они пообщаются с журналистами отдельно.