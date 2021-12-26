В Кремле считают, что НАТО в Украине для России равносильно смерти

Россия в очередной раз заговорила о "необходимости" гарантий не расширения НАТО на восток. Москва уверена, что Кремль подвергается серьезной опасности из-за интеграции Украины с Альянсом.

Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Важно Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс

Он посетовал, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться лишь формализация этого процесса. Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых потребует от США гарантировать невступление Украины в НАТО.

Что этому предшествовало

Вступление Украины в НАТО якобы угрожает России. Поэтому Путин требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, которые исключат возможность размещения вооружения Альянса на территории Украины и дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Ранее Россия представила на рассмотрение НАТО и США так называемые "договоры о безопасности" – это фактически ультиматум по не расширению альянса. Владимир Путин заявил, что в случае отказа ответ Москвы может быть "разным".

Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии не расширения НАТО на Восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс , а не третьи стороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессором в этой ситуации является Россия, поскольку она незаконно оккупировала территорию Украины и продолжает наращивать войска. Он добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит исключительно оборонительный характер и не является угрозой для России.

В результате вторжения в Украину произошло то, чего Россия всегда боялась: смотрите видео