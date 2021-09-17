В Кремле вдруг заявили, что не против участия США в переговорах по Донбассу
Источник:РБК-Украина
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не против участия США в переговорах по ситуации на Донбассе. Хотя и здесь он не упустил случая использовать традиционные тезисы российской пропаганды.
Рупор Кремля считает целесообразным участие США в переговорах по Донбассу. Поскольку, как гласит главный тезис российской пропаганды, "именно Вашингтон руководит Киевом".
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Аргументы Кремля
Дмитрий Песков считает, что участие США в переговорах по Донбассу может заставить Украину выполнять Минские договоренности. В то же время спикер Владимира Путина не упомянул, что должен заставить Россию выполнять упомянутые соглашения.
Насколько мы понимаем, США имеют влияние, существенное влияние на то, что происходит в Киеве. И США обладают существенным влиянием на принимаемые решения. Я имею в виду решение украинского руководства,
– заявил Песков.
Однако, по словам рупора Кремля, США до сих пор никак не повлияли на Украину в этом вопросе.
Этому заявлению есть объяснение
Несмотря на весь цинизм заявления Дмитрия Пескова, этому есть логичное объяснение. Сейчас США готовят визит в Россию заместителя Госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. Вероятно это произойдет в ноябре.
По информации источников, Нуланд может встретиться с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
Последние заявления Кремля относительно Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES допустил возможность полномасштабной войны с Россией. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент "не думает о совместном будущем Украины и России".
- Во время выступления на прозвучавшенковском канале в Беларуси, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у украинцев "родственные отношения" с российским народом.
- Глава МИД России Сергей Лавров посетовал, что Украина "клянчит деньги у Запада" из-за завершения строительства "Северного потока-2".