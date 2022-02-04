В Кремле внезапно заявили, что это Украина срывает нормандскую встречу

В Москве заявили, что якобы не против проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки". Мол, это Киев своими заявлениями "создает проблемы для его созыва".

Соответствующее заявление о трудностях в процессе проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" на брифинге сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Россия говорит, что Украина срывает нормандскую встречу

Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад. Мы считаем, что она должна была произойти давно, что они должны происходить регулярно,

– отметил Песков.

Секретрь Путина уточнил, что для того, чтобы встречи в нормандском формате происходили, нужно, чтобы "хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей".

По его словам, в Кремле довольны продолжением консультаций на двусторонней основе, как и недавней встречей в Париже советников глав стран "нормандской четверки". В то же время он призвал "трезво смотреть на ситуацию".

В Москве пожаловались, что из Киева "сначала идут заявления, что выполнение минских соглашений будет означать развал Украины, а затем заявление главы МИД Украины, что выполнение минских договоренностей на условиях России невозможно". Там говорят, что якобы очень трудно говорить о каких-то встречах на самом высоком уровне после этого.

Песков также спросил что значит "на условиях России". Он якобы не понимает этого. Кроме того, пресс-секретарь Путина пожаловался, что не знает, что могут обсуждать президенты, если Украина говорит "что минские договоренности невозможно выполнить".

Нормандский формат: последние новости

Последняя встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоялась 26 января в Париже. Она длилась 8 часов. Андрей Ермак сообщил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата".

Представитель государства-агрессора Дмитрий Козак в очередной раз обратил внимание на минские договоренности. Мол, основной целью встречи была именно "инвентаризация различных прочтений минских соглашений".

Владимир Зеленский выразил надежду, что в Берлине удастся договориться о встрече лидеров стран "нормандской четверки".

А Дмитрий Кулеба подчеркнул, что дипломатия работает на всех фронтах и находится в сильнейшей позиции с 2014 года. Россия чувствует, что проиграла очередной раунд, ведь не достигла никаких стратегических результатов.

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В минских соглашениях есть пункт о том, что на временно оккупированном Донбассе должны состояться местные выборы. Россия должна вывести свои войска, а Украина – полностью восстановить контроль над территориями. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет. Поэтому Киев настаивает на том, что сначала Москва должна вывести свои войска, отдать контроль за границей, а уже тогда будут выборы. В то же время Кремль хочет, чтобы сначала прошли выборы.