В Кремле волнуются из-за "непредсказуемости" санкций США

В Кремле переживают из-за вероятных санкций против российских банков. Поскольку после заявлений об ограничении курс рубля ослаб.

Санкции США могут быть непредсказуемыми. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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У России есть план

По словам Пескова, российская власть имеет планы по минимизации потерь от возможных санкций, которые Вашингтон применит в случае эскалации.

В Кремле, безусловно, обеспокоены, потому что санкционное поведение США является абсолютно непредсказуемым,

– добавил Песков.

Что известно о санкциях

Запад ежедневно предупреждает Россию о серьезных санкциях, если та осмелится напасть на Украину. Ограничения США будут касаться ключевых секторов экономики.

Белый Дом 25 января подтвердил, что готовит экспортные санкции против Кремля, которые навредят промышленности страны-агрессора.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

Говорили также о ядерном варианте – отключении России от системы SWIFT.

Заметим, что Москва беспокоится именно из-за санкций в отношении банков. США могут заморозить доступ к специальным правам заимствования, которые действуют как резервная валюта. От этого пострадают крупнейшие российские финансовые учреждения. Например, "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", РФПИ, "Альфа-банк".

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