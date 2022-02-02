Санкції США можуть бути непередбачуваними. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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У Росії є план

За словами Пєскова, російська влада має плани з мінімізування втрат від можливих санкцій, які Вашингтон застосує в разі ескалації.

У Кремлі, безумовно, стурбовані, бо санкційна поведінка США є абсолютно непередбачуваною,
– додав Пєсков.

Що відомо про санкції

  • Захід щодня попереджає Росію про серйозні санкції, якщо та наважиться напасти на Україну. Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки.
  • Білий Дім 25 січня підтвердив, що готує експортні санкції проти Кремля, які зашкодять промисловості країни-агресора.
  • Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.
  • Говорили також про ядерний варіант – відключення Росії від системи SWIFT.

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