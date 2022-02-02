Санкції США можуть бути непередбачуваними. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
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У Росії є план
За словами Пєскова, російська влада має плани з мінімізування втрат від можливих санкцій, які Вашингтон застосує в разі ескалації.
У Кремлі, безумовно, стурбовані, бо санкційна поведінка США є абсолютно непередбачуваною,
– додав Пєсков.
Що відомо про санкції
- Захід щодня попереджає Росію про серйозні санкції, якщо та наважиться напасти на Україну. Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки.
- Білий Дім 25 січня підтвердив, що готує експортні санкції проти Кремля, які зашкодять промисловості країни-агресора.
- Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.
- Говорили також про ядерний варіант – відключення Росії від системи SWIFT.
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