Зокрема заморозити доступ до спеціальних прав запозичення, які діють як резервна валюта. Про це мовиться у матеріалі щоденної британської газети Financial Times.
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Водночас санкції США та ЄС зможуть значною мірою відрізати Росію від міжнародної фінансової системи. "На лінії вогню" найбільші російські фінансові установи, такі як:
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Газпромбанк;
- РФПІ;
- Альфа-банк.
Тим часом Штати та їхні союзники також обговорюють питання про відключення Росії від системи SWIFT, що ще більше ускладнить взаємодію російських банків із Заходом.
Однак в Європейському Союзі це захід стримування знайшов менше підтримки і, за словами одного з європейських чиновників, розглядається "у крайньому випадку".
Потужні санкції проти Росії: що відомо
- Обмеження Сполучених Штатів проти Росії стосуватимуться ключових секторів економіки.
- Водночас у Білому домі 25 січня підтвердили, що готують експортні санкції проти Кремля. Зазначається, що вони можуть зашкодити промисловості країни-агресора.
- Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.
- Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT.