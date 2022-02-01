Зокрема заморозити доступ до спеціальних прав запозичення, які діють як резервна валюта. Про це мовиться у матеріалі щоденної британської газети Financial Times.

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Водночас санкції США та ЄС зможуть значною мірою відрізати Росію від міжнародної фінансової системи. "На лінії вогню" найбільші російські фінансові установи, такі як:

  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • Газпромбанк;
  • РФПІ;
  • Альфа-банк.

Тим часом Штати та їхні союзники також обговорюють питання про відключення Росії від системи SWIFT, що ще більше ускладнить взаємодію російських банків із Заходом.

Однак в Європейському Союзі це захід стримування знайшов менше підтримки і, за словами одного з європейських чиновників, розглядається "у крайньому випадку".

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