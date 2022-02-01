В частности, заморозить доступ к специальным правам заимов, которые действуют как резервная валюта. Об этом говорится в материале ежедневной британской газеты Financial Times.

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В то же время, санкции США и ЕС смогут в значительной степени отрезать Россию от международной финансовой системы. "На линии огня" крупнейшие российские финансовые учреждения, такие как:

Сбербанк;

ВТБ;

Газпромбанк;

РФПИ;

Альфа-банк.

Между тем, Штаты и их союзники также обсуждают вопрос об отключении России от системы SWIFT, что еще больше усложнит взаимодействие российских банков с Западом.

Однако в Европейском Союзе эта мера сдерживания нашла меньше поддержки и, по словам одного из европейских чиновников, рассматривается "в крайнем случае".

Обратите внимание! США подготовили санкции против ближайшего оцепления Путина. Ограничения коснутся членов советов директоров госкомпаний страны-агрессора, крупных чиновников и даже их жен и детей.

Мощные санкции против России: что известно

Ограничения Соединенных Штатов против России будут касаться ключевых секторов экономики.

В то же время в Белом доме 25 января подтвердили, что готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут нанести ущерб промышленности страны-агрессора.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT.

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