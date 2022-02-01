В частности, заморозить доступ к специальным правам заимов, которые действуют как резервная валюта. Об этом говорится в материале ежедневной британской газеты Financial Times.

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В то же время, санкции США и ЕС смогут в значительной степени отрезать Россию от международной финансовой системы. "На линии огня" крупнейшие российские финансовые учреждения, такие как:

  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • Газпромбанк;
  • РФПИ;
  • Альфа-банк.

Между тем, Штаты и их союзники также обсуждают вопрос об отключении России от системы SWIFT, что еще больше усложнит взаимодействие российских банков с Западом.

Однако в Европейском Союзе эта мера сдерживания нашла меньше поддержки и, по словам одного из европейских чиновников, рассматривается "в крайнем случае".

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