Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов.
Важно Начали разговор, – Зеленский о встрече с Путиным
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Россия заявила, что не собирается обсуждать вопрос принадлежности оккупированного ею Крыма. Этот вопрос, как утверждают в Кремле, не будут поднимать на предстоящей встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Источник:24 канал
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов.
Важно Начали разговор, – Зеленский о встрече с Путиным
Новость дополняется ...