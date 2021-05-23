Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів.

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Пєсков наголосив, що таке обговорення не має сенсу, адже у Кремлі вважають окупований Крим нібито своєю територією. Він додав, що Путін може обговорювати питання півострова лише у контексті "розвитку прикордонного співробітництва".

Якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим – регіон Росії, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати,

– підкреслив Пєсков.

Прессекретар Путіна вирішив згадати пункт з Конституції Росії, в якому мовиться, що говорити про відчуження територій РФ – це кримінальний злочин. Однак він знову "забув", як у 2014 році Росія перекинула свої війська на територію українського Криму та організувала псевдореферендум.

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