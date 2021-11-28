В Кремле заявляют, что Зеленский "нагнетает истерику"
Источник:ТАСС
В Кремле в очередной раз цинично заявляют, что Россия не намерена наступать на Украину. Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского государство-агрессор называет "истерией".
Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Рупор Кремля считает неприемлемыми заявления "англосаксонских СМИ и президента Зеленского".
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Песков убеждает, что Россия не планирует ни на кого наступать
Песков говорит, что, мол, заявления о том, что Россия планирует на кого-то наступать, являются безосновательными.
Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, является абсолютно неприемлемой,
– заявил Песков.
Более того, спикер Путина утверждает, что таким образом, Украина пытается скрыть намерения "собственного силового решения вопроса на Донбассе". Именно этого в Кремле, вроде бы, опасаются.
Зеленский заявил, что со стороны России происходит запугивание
Отметим, что во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что со стороны России происходит запугивание. Эскалация ситуации может произойти каждый день. При этом глава государства заверил, что Украина готова к этому и полностью контролирует свои границы.
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Главное о ситуации вблизи украинской границы:
- Американские СМИ сообщили об усилении военного присутствия России вблизи границы Украины. Позже эти данные подтвердила и разведка США.
- Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что Москва может пойти в наступление в январе – феврале 2022 года.
- Между тем, в Украине показали карту направлений, откуда может напасть Россия.
- США предупредили Россию, что агрессия будет иметь последствия.