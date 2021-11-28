В Кремле заявляют, что Зеленский "нагнетает истерику"

В Кремле в очередной раз цинично заявляют, что Россия не намерена наступать на Украину. Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского государство-агрессор называет "истерией".

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Рупор Кремля считает неприемлемыми заявления "англосаксонских СМИ и президента Зеленского".

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Песков убеждает, что Россия не планирует ни на кого наступать

Песков говорит, что, мол, заявления о том, что Россия планирует на кого-то наступать, являются безосновательными.

Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, является абсолютно неприемлемой,

– заявил Песков.

Более того, спикер Путина утверждает, что таким образом, Украина пытается скрыть намерения "собственного силового решения вопроса на Донбассе". Именно этого в Кремле, вроде бы, опасаются.

Зеленский заявил, что со стороны России происходит запугивание

Отметим, что во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что со стороны России происходит запугивание. Эскалация ситуации может произойти каждый день. При этом глава государства заверил, что Украина готова к этому и полностью контролирует свои границы.

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