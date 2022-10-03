Отдельные представители российской верхушки ищут лазейки, чтобы уйти от Путина, - ГУР

3 октября 2022 , 13:10
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Источник:

Главное управление разведки МО Украины

Судьба российского диктатора определена, а вопрос будущего России еще остается открытым. Военно-политическое руководство и бизнес-элита уже готовят внутреннюю "партию мира", чтобы подготовить себе "подушку безопасности".

Об этом рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов в одном из своих интервью. По его словам, руководство Кремля сейчас пытается оградить себя от Путина, чтобы сохранить состояние и не разделить его фиаско.

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Автор: Лілія Траспетрихіна