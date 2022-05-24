Кремлевские чиновники не знали о войне до 24 февраля, – Conflict Intelligence Team
Начальник Главного управления разведки заявил, что высшее руководство и разведка Украины знали заранее о планах и дате нападения России на Украину. Чего не скажешь о кремлевских чиновниках.
Они не знали о планах Путина ворваться в Украину вплоть до 24 февраля. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
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Еще до интервью господина Буданова (вышедшее 24 мая – 24 канал), мы знали, что большинство кремлевских чиновников тоже не знали до 24 февраля, что именно начнется полномасштабная война,
– рассказал он.
Как добавил Михайлов, когда команда Conflict Intelligence Team делала свои выводы непосредственно перед вторжением, говорили о том, что не знают, начнется ли вообще война. Однако все шло к тому, что Путин мог приказать.
"Еще 23 февраля они (россияне – 24 канал) они вполне могли вернуться в какие-то более постоянные лагеря, например, возле Воронежа. Но этого не произошло", – добавил он.
Другой план Путина
Также у России был вариант открыто зайти российскими войсками на территории временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях и объявить, что они якобы "под защитой России".
"Однако он выбрал самый безумный вариант действий", - добавил Михайлов.
В разведке знали о дате вторжения: что известно
- Кирилл Буданов рассказал, что знал точную дату вторжения и доложил об этом в политическое руководство страны.
- По его словам, Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15.00 23 февраля, а до этого времени были еще определенные колебания.
- Начальник разведки также отметил, что 23 февраля участников встречи крупного бизнеса в Офисе Президента предупредили о максимальной вероятности начала боевых действий.
- Представителям крупного бизнеса также рассказали о расположении основных сил, группировок, общих цифрах количества танков, вертолетов, стоящих на оперативных направлениях.
- И поэтому, по словам Буданова, чтобы не вызвать преждевременной паники, которой очень хотела достичь Россия в Украине, чтобы не было значительных колебаний курса валют, оттока капитала, чтобы держался хоть как-то инвестиционный климат и другие экономические аспекты, приходилось уверять украинцев, что ситуация контролируется .