Кремлю это невыгодно, – эксагент КГБ предположил, кто в России мог организовать "атаку дронами"
Накануне Кремль накрыл "хлопок". Россияне заявили об "атаке беспилотников" со стороны Украины.
Зачем это нашему государству? Чтобы показать, что Кремль незащищен? Да, это интересная версия. Но выходит, что Украина в военном плане переигрывает Россию, потому что способна запустить дрон над главным зданием России. Это, конечно, очень символическая вещь. Об этом 24 Канала сказал бывший агент КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Кто мог подготовить акцию
По словам Жирнова, вряд ли "атаку" совершила Украина. Дело в том, что это того же плана диверсия, как это было в Дягилеве и Энгельсе. Важно было не то, какие разрушения произошли, а то, что на два стратегических аэродрома бомбардировочной авиации России могут долететь дроны. Эти объекты не защищены. Такая же ситуация сейчас с главным зданием России.
Что касается Кремля, говорит экс-агент КГБ, ему акция очень невыгодна. Кремль сейчас использует ее, чтобы продвигать какие-то свои нарративы. Но задержка с 3 утра до 14:30 дня, когда там не знали, как реагировать, доказывает, что это, вероятнее всего, сделал не Кремль.
Если это сделал Кремль, ему это вспять и возвращается. Чем занимается Николай Патрушев? Чем занимается Александр Бортников? Чем занимается Дмитрий Кочнев? Чем занимается комендант Кремля? Чем занимается Владимир Путин, если к нему прилетает дрон – в главную резиденцию главы российского государства,
– акцентирует Жирнов.
По мнению Жирнова, акцию могли устроить партизаны по типу Игоря Гиркина. Это мог быть "клуб недовольных патриотов". Учитывая реакцию, можно сделать вывод, что цель была такой: спровоцировать Россию на более жесткую форму ведения войны с Украиной. Все крики Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Дмитрия Пескова – это абсолютная истерия. Они предлагают разбомбить Украину ядерными бомбами. Сделать то, чего раньше Россия либо не делала, либо не отважилась сделать.
Выгодно это тем, кто в оппозиции Путину со стороны "партии войны" – Игори Гиркины, Евгении Пригожины, Александры Дугины, Константины Малофеевы. Они давят на официальный Кремль – на Владимира Путина, на Николая Патрушева, на Сергея Шойгу, на Валерия Герасимова – чтобы с большим напряжением вести атаки.
– говорит бывший сотрудник Службы внешней разведки России.
Совершенно очевидно, что это нарратив Гиркина. Становится понятно, что тот негатив в отношении официальных властей, который создается этой акцией – показано, что Кремль незащищен, федеральные службы безопасности, комендатура и ПВО Москвы не работают – это то, что Гиркин говорит каждый день.
"Он их критикует именно в этом плане. Он говорит: "У вас повсюду дыры, у вас не хватает того, вы неправильно ведете войну, вы все неправы, генералы идиоты, нужно ставить меня и моих людей". Как по мне, это самая вероятная версия", – подытожил Жирнов.
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"Хлопок" над Кремлем: коротко
- В ночь на 3 мая вблизи Кремля раздались взрывы, после чего над зданием поднялся дым.
- Россияне сразу же пригрозили, что за "атаку беспилотниками будет ответ".
- Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в очередной раз напомнил позицию Владимира Зеленского: "Украина использует все силы и средства для того, чтобы освобождать свои территории, а не атаковать чужие".