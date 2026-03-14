Производство остановлено на полгода: в Генштабе рассказали о повреждении "Кремния Эл"

Силы обороны Украины 10 марта ударили по заводу "Кремния Эл" в российском Брянске. В результате атаки производство приостановили примерно на 6 месяцев.

Последствия поражения уточнили в Генштабе ВСУ.

К чему привел удар по "Кремнию Эл"?

В Генштабе сообщили, что во время атаки на завод в Брянске попадание произошло в основной производственный корпус. Там изготавливали интегральные микросхемы к баллистическим, крылатым и зенитным ракетам.

Военные оценили, что в корпусе возник пожар на площади около 1000 квадратных метров. Огонь также вызвал разрушение крыши.

К тому же было повреждено складское помещение. Отмечается, что там россияне хранили компоненты для производства микросхем. Последствия удара Россия может ликвидировать еще полгода.

Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров. Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев,

– уточнили в Генштабе.

К слову, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала рассказал, что продукция, которую изготавливали на заводе, была массовой. Она была, в частности, в ракетах типа "Калибр" и "Искандер".

