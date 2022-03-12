Крепкий народ стальной страны: как в Кремле военные объясняют командованию провал в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за 4 суток. По его словам, они произносят: "Крепкий народ стальной страны".
Об этом украинский президент сообщил во время вечернего обращения в ночь на 12 марта. Он добавил, что вышеупомянутая информация – не проверена, но этот факт бесспорный, сообщает 24 канал.
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Оккупанты ничего так и не поняли
Зеленский подчеркнул: если заблудшие оккупанты оправдывают свои неудачи чем-то другим – это значит, что за 16 дней войны, они так ничего и не поняли.
Что ж, мы не расстраиваемся. Мы – готовы объяснять. Просвещать оккупантов до полного понимания ими, кто они есть и куда именно должны держать путь. Из Украины,
– подчеркнул президент.
Смотрите полное видео ночного обращения Зеленского за 11 – 12 мартаОтметим! Украинцы уже 3 недели дают достойный отпор оккупантам. По данным Минобороны, украинским воинам уже удалось уничтожить более 12 тысяч орков. Также было уничтожено более 300 танков, более 1 тысячи бронированных машин, 29 средств ПВО и 49 самолетов. Больше обо всех событиях войны России против Украины – читайте по ссылке .
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