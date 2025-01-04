Власти Киева призывают жителей воздержаться от купаний на Крещение Господне

Накануне праздника Богоявления власти Киева призвали жителей воздержаться от традиционных погружений в водоемы на Крещение и избегать массовых собраний. Для обеспечения безопасности на 12 локациях организуют дежурство спасателей и медиков.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет. Также водолазы провели проверку дна водоемов, чтобы минимизировать риски травмирования.

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Почему Киевлян призвали не купаться на Крещение

Накануне праздника Богоявления городские власти Киева призывают жителей и гостей столицы, которые планируют купаться в водоемах на Крещение, соблюдать установленные правила безопасности.

Власти рекомендуют отказаться от участия в массовых мероприятиях и соблюдать ограничения, действующие в период военного положения.

Для обеспечения безопасности граждан на киевских пляжах 6 января организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях:

озере Вербное;

острове Оболонском;

пляжах Детский, Венеция, Центральный, Тельбин, Троещина, Радуга, Пуща-Водица, Наталка, Галерный, Радуга.

В городском совете отметили, что все пляжи и водоемы столицы регулярно проверяются на соответствие санитарным нормам. Кроме того, для минимизации рисков травмирования водолазы обследовали дно водоемов на всех указанных локациях.

Также в день Крещения на станции метро "Гидропарк" временно откроют второй вестибюль в направлении станции "Левобережная". Он будет работать с 10:00 до 17:00.