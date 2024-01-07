Посол Великобритании искупался в Днепре на Крещение и показал это на видео

Мартин Харрис вместе с жителями и гостями Киева искупался в реке Днепр. Британский посол записал видео с поздравлениями.

В субботу, 6 января, украинцы отмечали Крещение Господне. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис тоже принял участие в праздновании.

Читайте также Не Крещение: как правильно по-украински говорить о Крещении Господнем

Что сказал посол

Дипломат записал короткую речь, когда стоял на берегу Днепра.

Сегодня праздник Крещения, который украинцы отмечают здесь, на Днепре в Киеве. Это место, где тысячу лет назад украинцы впервые крестились, и где Киевская Русь стала христианским государством. Сегодня украинцы молятся о победе, мире и свободе их земли. Я присоединяюсь к ним,

– сказал Харрис.

После этого британский посол трижды погрузился в воду, перекрестился и поздравил украинцев с Крещением. На кадрах можно увидеть спасателя, который в спецодежде стоял по пояс в реке и следил за безопасностью.

Посол Великобритании поздравил всех с Крещением: видео Мартина Харриса



Украина впервые праздновала Крещение по новой дате

В 2024 году в Украине отмечали Крещение по новому лианскому календарю. А именно 6 января, а не 19, как было раньше.

В этот день в Киеве на Оболони мужчины и женщины погружались в водоем. Спасатели следили за их безопасностью.

Жители и гости Днепра по желанию погружались в воду на Набережной Победы. При этом обустроенных мест и организованных мероприятий местные власти не создавали из соображений безопасности.

Во Львове в этот праздник военные капелланы провели общегородское освящение воды. Также они помолились за украинских воинов и воительниц, защищающих наше государство от российской агрессии.

В Одессе люди погружались в воду на пляже Ланжерон, где также находился священник. Рядом дежурили спасатели, медики и водолазы.

Также люди праздновали Крещение и в других областных центрах. Подробности об этом можно почитать – здесь.

, Мартин Харрис является новым послом Великобритании в Украине. Дипломат получил этот пост в сентябре 2023 года.