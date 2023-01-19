Действо проходило в Успенском соборе монастыря и началось в 09:00. 24 Канал публикует фоторепортаж по богослужению.
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Фоторепортаж с места событий
В канун праздника Богоявления, митрополит Эпифаний возглавил Всенощное бдение в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.
Крещение Господне отмечают в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордане. Это большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который христиане отмечают каждый год. Богоявлением называют событие во время крещения Иисуса, когда Христос явил себя людям как Спасителя.
Митрополит Эпифаний на Крещении провел службу в Киево-Печерской лавре: фото Валентины Полищук
Заметим, что Предстоятель ПЦУ 7 января провел богослужение в Киево-Печерской лавре. Оно стало возможным после того, как государство вернула в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезная церковь.
Это означает, что храмами святыни больше не смогут воспользоваться представители Московского патриархата.
В Институте по изучению войны констатировали, что Россия пыталась использовать эту ситуацию с лаврой, чтобы дискредитировать Украину Кроме того, российские пропагандисты назвали то, что украинские военные решили посетить Рождественское богослужение – расправой и открытой войной против УПЦ МП.
Божественная литургия по случаю Крещения: фото Валентины Полищук
Уголовное производство против Паши "Мерседеса"
- В Украине открыли уголовное производство против митрополита Павла, который более известен как Паша Мерседес. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
- Ярослав Юрчишин привел цитату Павла Лебедя, направленную на разжигание религиозной розни.
- Офис генпрокурора рассмотрел обращение нардепа и сообщил, что начал уголовное производство.
- Митрополит употребил в отношении ПЦУ и его священнослужителей оскорбительные слова, содержащие признаки правонарушения, предусмотренного Статьей 161 Уголовного кодекса Украины.