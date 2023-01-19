Дійство відбувалось в Успенському соборі монастиря та розпочалось о 09:00. 24 Канал публікує фоторепортаж з богослужіння.

До теми На Водохреще Епіфаній провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі: відео літургії

Фоторепортаж з місця подій

Напередодні свята Богоявлення, митрополит Епіфаній очолив Всенічне бдіння у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Хрещення Господнє відзначають на честь хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані. Це велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке християни відзначають щороку. Богоявленням називають подію під час хрещення Ісуса, коли Христос об’явив себе людям як Спасителя.

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Зауважимо, що Предстоятель ПЦУ 7 січня вперше провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Воно стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор і Трапезну церкву.

Це означає, що храмами святині більше не зможуть користуватись представники Московського патріархату.

В Інституті з вивчення війни констатували, що Росія намагалася використати цю ситуацію з лаврою, аби дискредитувати Україну. Окрім того, російські пропагандисти назвали те, що українські військові вирішили відвідати Різдвяне богослужіння, – розправою та відкритою війною проти УПЦ МП.

Божественна літургія з нагоди Водохреща: фото Валентини Поліщук

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