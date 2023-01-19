Дійство відбувалось в Успенському соборі монастиря та розпочалось о 09:00. 24 Канал публікує фоторепортаж з богослужіння.
До теми На Водохреще Епіфаній провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі: відео літургії
Фоторепортаж з місця подій
Напередодні свята Богоявлення, митрополит Епіфаній очолив Всенічне бдіння у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.
Хрещення Господнє відзначають на честь хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані. Це велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке християни відзначають щороку. Богоявленням називають подію під час хрещення Ісуса, коли Христос об’явив себе людям як Спасителя.
Митрополит Епіфаній на Водохреще провів службу в Києво-Печерській лаврі: фото Валентини Поліщук
Зауважимо, що Предстоятель ПЦУ 7 січня вперше провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Воно стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор і Трапезну церкву.
Це означає, що храмами святині більше не зможуть користуватись представники Московського патріархату.
В Інституті з вивчення війни констатували, що Росія намагалася використати цю ситуацію з лаврою, аби дискредитувати Україну. Окрім того, російські пропагандисти назвали те, що українські військові вирішили відвідати Різдвяне богослужіння, – розправою та відкритою війною проти УПЦ МП.
Божественна літургія з нагоди Водохреща: фото Валентини Поліщук
Кримінальне провадження проти Паші "Мерседеса"
- В Україні відкрили кримінальне провадження проти митрополита Павла, який більш відомий як Паша "Мерседес". Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
- Ярослав Юрчишин навів цитату Павла Лебедя, яка спрямована на розпалювання релігійної ворожнечі.
- Офіс генпрокурора розглянув звернення нардепа й повідомив, що розпочав кримінальне провадження.
- Митрополит вжив щодо ПЦУ та її священнослужителів образливі слова, які мають ознаки правопорушення, передбаченого Статтею 161 Кримінального кодексу України.