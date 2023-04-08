Ватикан хотел соединить во время Крестного пути мальчиков из Украины и России: чем все закончилось

В римском Колизее состоялось Крестное шествие. Предварительно во время него на одной из остановок крест должны были нести украинский и российский подросток. Но огласка, по-видимому, дала свой результат.

Известно, что на десятой остановке в Ватикане решили объединить показания украинского и российского подростков. Напомним, что в прошлом году в Крестном шествии уже объединяли украинку и россиянку, что вызвало негодование. Судя по видеотрансляции, решение в последний момент изменили, замечает 24 Канал.

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Дети должны были символизировать трагедию войны

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выложил пост в фейсбуке в 20:19 7 апреля. В нем он рассказал о том, что Ватикан принял решение снова наступить на те же грабли.

Ведь по данным СМИ, на 10-й стации украинский и российский мальчики должны были символизировать трагедию войны. По словам Юраша, россиянин должен рассказать о своем убитом брате, отце и дедушке, пропавшим без вести на войне.

Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот!

– подчеркнул Юраш.

Отметим, что украинский мальчик должен был рассказать свою историю бегства из Мариуполя, который российские оккупанты уничтожили. На границе ему пришлось попрощаться с отцом, чтобы отправиться к своей бабушке в Италии и найти у нее убежище.

Трансляция Крестного пути в Колизее: смотрите видео

В Ватикане передумали

Через несколько часов после публикации Юраша начался Крестный путь в Колизее. Мы внимательно изучили трансляцию и происходящее во время 10-й стации. И там не было никакого российского подростка. Вместо этого крест нес только мальчик с украинским флагом. Также его сопровождала девочка с нашим флагом и двумя детками рядом.



Украинский мальчик нес крест во время Крестной дороги / Скриншот

Сразу же заметим, что неизвестно, что заставило Ватикан изменить свои планы по поводу Крестной дороги. Как бы там ни было, надеемся, что на это повлияла, в том числе, огласка.



Его сопровождала девочка с украинским флагом / Скриншот

Заметим, что определенная неоднозначность заявлений и действий свойственна Ватикану. Так, Папа Римский своими высказываниями неоднократно пытался уравнять горе, которое переживают украинцы, и жалкое нытье россиян.

В начале марта понтифик заявил, что готов разговаривать с Владимиром Путиным. Папа Римский добавил, что может прибыть и в Киев, но только при условии, что сначала он посетит Москву. Правда, сейчас, по его словам, поездка в страну-агрессор сейчас "невозможна".