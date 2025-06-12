"Самый дорогой для меня обмен": из российского плена вернулся крестник городского головы Умани

Между Украиной и Россией состоялся еще один этап масштабного обмена. Среди тех, кто вернулся из российской неволи – крестник городского головы Умани.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Умани Ирину Плетневу.

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Что известно о возвращении крестника городского головы Умани

По словам Плетневой, обмен пленными 12 июня стал для нее "самым дорогим".

Из плена возвращается мой крестник Иван. Это очень лично. Это слезы радости, благодарности и невероятного облегчения. После долгих месяцев ожидания, молитв и веры. Мой крестник – живой, непокоренный, уже на пути домой,

– написала городской голова.

Она добавила, что каждый украинский защитник, который возвращается из плена – это не просто воин, а чей-то ребенок, брат, отец, друг.

Плетнева также поблагодарила всех, кто приближает возвращение украинских защитников на Родину.

"Мы ждем каждого. И будем бороться за каждого до последнего", – резюмировала Плетнева.

К слову, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов уже анонсировал следующий этап обмена пленными. Точной даты он не назвал, но отметил, что он состоится в ближайшее время.