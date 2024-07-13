Мужчина, который кричал "Слава России" и напал на военного в Днепре, объяснил свои действия

Он заявил, что готов возместить убытки, и приносит извинения. По его словам, "ничего личного" не имел.

Речь о скандале, который произошел 13 июля в Днепре. Там к машине военного подошел молодой человек, начал оскорблять его и провоцировать. Впоследствии ударил кулаком и убежал.

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Мужчина объяснил, почему кричал "Слава России" в Днепре

По словам нападающего, он спровоцировал военного, будучи в состоянии аффекта, ведь недавно потерял близкого человека.

Я не осознавал, что я делаю. Практически трое суток я был без еды, воды и сна. Я довел свой организм до истощения и сам не понял, как это произошло. Ничего личного к политике и к служащему в этом конфликте не было. Я люблю свою родину, я никогда не поддерживал агрессию России,

– объяснил он.

Впрочем, он не объяснил, почему подошел именно к военному.

В Одессе обругали ветерана на протезах, а потом извинились

Еще один случай произошел в Одесской области в ветеринарной клинике. Ветерана Алексея Притулу, который потерял обе ноги во время наступления на Лиман, обругали.

Притула вернулся к гражданской жизни и сейчас работает ветеринаром, но столкнулся с неожиданными трудностями. Когда он во время осмотра животного попросил Вадима Шевеленко развернуть его собаку к нему, то владелец отказал в этом, мол, пусть врач встанет и посмотрит сам.

Увидев протезы, хозяин собаки выругался и ушел. Все это попало на видео камеры наблюдения.

"Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни", – написал Алексей Притула.

Шевеленко заставили извиниться, он даже пообещал стать волонтером, чтобы "искупить вину". Свое поведение объяснил так: якобы показалось, что ветеринар "как-то не так разговаривает".

Но Алексей Притула не принял извинений и написал заявление в полицию. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении против Шевеленко за мелкое хулиганство.

СМИ сообщили, что Шевеленко был внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, но больше им не работает.