Бросался на полицейских, угрожал оружием: криминальному авторитету из Броваров избрали меру пресечения
Источник:Полиция Киевской области
Броварской горрайонный суд избрал меру пресечения криминальному авторитету, который бросался на полицейских и угрожал им оружием. Ранее в сети писали, что речь идет о Викторе Журавле.
Судебное заседание состоялось 10 мая. Подозреваемого отправили под стражу на 2 месяца, впрочем, с возможностью внесения залога.
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Содержание под стражей с возможностью внесения залога
В полиции Киевщины сообщили, что Броварской горрайонный суд избрал задержанному избранную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога – 242 тысячи гривен.
OBOZ.UA пишет, во время судебного заседания подозреваемый признал, что вел себя "несколько неадекватно". Также попросил суд отпустить его "в дальнейшем выполнять боевые задачи и приносить пользу государству". Заявил, что он военнослужащий.
Свое поведение объяснил якобы "агрессией полиции", которая, по его словам, нецензурно приказала "рассчитаться и валить отсюда".
Также на судебное заседание пришли военнослужащие, предоставившие Журавлю положительные характеристики. Кроме того, заявили, что готовы взять его на поруки.
Плевал в полицейского и угрожал оружием
- Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил хулиганить, начал бросаться на правоохранителей, достал оружие и угрожал им.
- Ему объявили подозрение по нескольким статьям. В частности, совершение хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия, угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.
- Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
- Кстати, подозреваемый ранее судим. СМИ и телеграм-каналы писали, что речь идет о криминальном авторитете Викторе Журавле, также известного как "Вихо".