Криптовалютная биржа пожертвовала 10 миллионов долларов

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пожертвовала 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Пожертвования будут распределены между основными организациями, которые уже действуют на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans тому подобное, чтобы помочь детям и семьям переселенцев, а также тем людям, которые не могут уехать из Украины и больше всего подвергаются опасности.

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Binance также запустила сайт по совместному сбору средств в криптовалюте под названием "Фонд экстренной помощи Украине", чтобы позволить людям жертвовать криптовалюту украинским беженцам и детям, а также для поддержки материально-технического обеспечения на местах. В частности:

питания,

топлива,

необходимых товаров для беженцев.

Наблюдение за тем, как война обостряется в течение последних четырех дней, шокировало наше сообщество до глубины души... Мы используем все имеющиеся ресурсы и правительственные каналы, чтобы призвать мировых лидеров немедленно прекратить эту войну,

– заявил генеральный директор Binance.

Binance также работает с рядом местных групп поддержки, которые активно работают над ускорением перехода украинцев через границу в безопасное место в двух соседних странах.

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