Укр Рус
24 Канал Новости Украины В ДТП погибла журналистка из Ровно Кристина Усик: дорога не освещалась из-за отключения
17 января, 20:15
3

В ДТП погибла журналистка из Ровно Кристина Усик: трасса не освещалась из-за отключения

София Рожик
Основные тезисы
  • В ДТП погибла журналистка телеканала "Ровно 1" Кристина Усик в возрасте 21 года.
  • Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где как раз не было света из-за отключения.

Погибла журналистка телеканала "Ровно" Кристина Усик. Девушке был всего 21 год.

Ее жизнь унесло трагическое ДТП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ровно 1" и полицию Ровенской области.

Смотрите также На Львовщине произошло ДТП с автобусом, ехавшим из Вены: есть пострадавшие

Что известно о ДТП, в котором погибла Кристина Усик?

О смерти Кристины Усик стало известно 17 января.

Она была невероятно талантливым, светлым и искренним человеком. Ее путь оборвался слишком рано, оставив в наших сердцах глубокую боль. Для нашего коллектива это невосполнимая потеря,
– рассказали ее коллеги.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло накануне вечером примерно в 19:30 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Бабин Гощанского района.

Предварительно, 36-летний житель села Терентиив допустил наезд на 21-летнюю жительницу села Рясники. Девушка погибла на месте.

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А на момент аварии этот участок дороги не освещался из-за отключения света.

Водитель был трезв.

Аварии и ДТП: последние новости