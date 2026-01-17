В ДТП погибла журналистка из Ровно Кристина Усик: трасса не освещалась из-за отключения
- В ДТП погибла журналистка телеканала "Ровно 1" Кристина Усик в возрасте 21 года.
- Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где как раз не было света из-за отключения.
Погибла журналистка телеканала "Ровно" Кристина Усик. Девушке был всего 21 год.
Ее жизнь унесло трагическое ДТП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ровно 1" и полицию Ровенской области.
Смотрите также На Львовщине произошло ДТП с автобусом, ехавшим из Вены: есть пострадавшие
Что известно о ДТП, в котором погибла Кристина Усик?
О смерти Кристины Усик стало известно 17 января.
Она была невероятно талантливым, светлым и искренним человеком. Ее путь оборвался слишком рано, оставив в наших сердцах глубокую боль. Для нашего коллектива это невосполнимая потеря,
– рассказали ее коллеги.
Как рассказали в полиции, ДТП произошло накануне вечером примерно в 19:30 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Бабин Гощанского района.
Предварительно, 36-летний житель села Терентиив допустил наезд на 21-летнюю жительницу села Рясники. Девушка погибла на месте.
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А на момент аварии этот участок дороги не освещался из-за отключения света.
Водитель был трезв.
Аварии и ДТП: последние новости
11 января на Львовщине в поселке Краковец произошло ДТП между микроавтобусом и грузовиком. К сожалению, погибла 34-летняя пассажирка, еще 5 человек травмировались.
В тот же день украинский пассажирский автобус попал в ДТП в Финляндии. Он съехал в кювет, причиной стало превышение скорости на кольцевой развязке.
А 6 января на Харьковщине в результате столкновения легковушки и автобуса пострадали 18 человек, среди которых есть несовершеннолетний. Известно, что водитель легковушки не справился с управлением.