На Крите снова произошло сильное землетрясение
Источник:Volcano Discovery
На крупнейшем греческом острове Крит 12 октября произошло сильное землетрясение магнитудой более 6,0. Подземные толчки ощутили в Греции, Турции, Ливии и Египте.
Данные по мощности, месту эпицентра и его глубине у разных исследовательских центров отличаются. Однако подземные толчки также всколыхнули острова Касос, Родос и Карпатос.
Интересно Перу всколыхнуло сильное землетрясение
Какой была сила землетрясения
Средняя оценка силы землетрясения на Крите составляет 6,3. Разные исследовательские центры по-разному оценили магнитуду подземных толчков – от 6,0 до 6,4. Такие же различия есть и в других данных о землетрясении.
В частности эпицентр землетрясения по данным некоторых исследователей был на острове, а другие же считают, что он находился более чем в 20 километрах от побережья. Глубину эпицентра также оценивают по-разному – от 9 до 25 километров.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения на Крите был на острове возле деревни Палекастро на глубине 10 километров. Сила подземных толчков – 6,4.
Власти предупредили о цунами
Издание Sky News сообщает, что на острове объявили предупреждение о возможном цунами. Несмотря на сильное землетрясение, пока, к счастью, в полицию и к спасателям не поступали сообщения о пострадавших или жертвах.
Землетрясение на Крите / Скриншот карты
Последние землетрясения на Крите
- 27 сентября 2021 года на Крите зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 балла у города Ираклион, в котором проживают более 140 тысяч жителей. Это землетрясение ученые назвали самым мощным с 1959 года.
- После серии подземных толчков, на следующий день остров всколыхнуло землетрясение мощностью 5,3.
- Из-за стихии погиб один человек, травмы получили по меньшей мере 20 человек.