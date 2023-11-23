Война вошла в критическую фазу, – глава Службы внешней разведки Украины
Источник:Интерфакс-Украина
Широкомасштабная война Россия против Украины, продолжающаяся более 20 месяцев, вошла в критический период. В Кремле не отказались от имперских желаний.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. В то же время, по его словам, Путин готов вести войну на истощение.
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Путин верит, что, не сумев победить Украину за три 3 дня широкомасштабной войны, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом,
– отметил он.
Литвиненко предположил, что российский диктатор считает, что "возвратов нет" и он "может только триумфально победить или сокрушительно проиграть".
Планы Путина по глобальному перераспределению мира
Также глава внешней разведки отметил, что Путин убежден, что "вернуть Украину и остальные "исторические российские земли" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира".
По плану Путина, отмечает Литвиненко, перераспределение может длиться 10 – 15 лет и "сопровождать конфликты разного масштаба и интенсивности, возможно, с использованием ядерного оружия".
Причем война против Украины воспринимается Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, что фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом.
– сказал Литвиненко.
Как долго может продолжаться война: последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Россия не способна вести активные боевые действия годами. Кремль не имеет для этого достаточно ресурсов, а местный ВПК не успевает производить достаточного количества боеприпасов.
- Британский генерал в отставке Ричард Берронс предположил, что Украина может победить Россию в 2024 году или 2025 году. Но Запад должен поставлять больше оружия.