Критикует Россию и была целью атак Кремля: все о новой главе МИД Германии Бербок

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок критикует Россию за войну на Донбассе и поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Также политик выступает против запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Она пришла к власти от партии "зеленых". Итак, каких взглядов придерживается новый министр, и какие это может иметь последствия во внешней политике страны.

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Анналена Бербок станет первой женщиной, возглавившей МИД Германии

Анналена Бербок родилась в деревне под городом Ганновером в 1980 году. Будущий политик профессионально занималась спортом, однако впоследствии изучала политологию и международное право в Гамбургском университете и Лондонской школе экономики и политических наук.

В 25 лет вступила в партию "зеленых" в Германии. Через три года в 2008 году стала советницей по внешней политике парламентской фракции. Через год – сопредседателем регионального отделения партии. Впоследствии политик:

в 2018 году – боролась за должность главы партии. Из-за разделения голосов руководила вместе с коллегой Робертом Хабеком;

в 2021 году – боролась за должность канцлера Германии. Сначала была фавориткой, но проиграла из-за скандалов. В том числе и фейковых, которые распространяла Россия.

Много лет критикует Кремль

Россияне хотят забрать газ из трубы в Украине. Цель Путина – изолировать Украину. Но Путин не хочет просто дестабилизировать Украину. Он стремится к дестабилизации всей Европы, всех нас,

– такими были слова Бербок на предвыборных дебатах.

Политик в вопросе войны на Донбассе и временной оккупации Крыма выступает на стороне Украины. В частности, во время предвыборной кампании летом не исключала возможность военной поддержки для Украины в отличие от других кандидатов в канцлеры. Однако другой лидер "зеленых" Роберт Хабек выступал за предоставление Украине оборонительного оружия.

"Мы ответственны за Украину. Она лишилась своего ядерного потенциала. Другие страны обеспечивали ей безопасность. Но произошла оккупация Крыма, затем было вторжение на восток Украины... Россия продолжает свои провокации", – говорила Бербок.

Поддерживает евроинтеграцию Украины

Будущий министр считает, что Украина пока не может вступить в НАТО из-за войны на Донбассе. Однако она объясняла свою позицию: "Вы не можете сделать третий шаг прежде, чем сделаете первый, и, конечно, не в ситуации, когда есть жесткий конфликт с Россией. Считаю, что стоит поддержать Украину в вопросе разминирования".

Выступает против запуска "Северного потока-2"

Партия "зеленых" в Германии декларировала во время предвыборной кампании, что приоритетом политической деятельности будет защита окружающей среды.

Вопрос климата она рассматривает без отрыва от внешней политики, ведь решения могут быть эффективны только в случае международных усилий. Именно поэтому она против запуска "Северного потока-2".

Если голос Германии во внешней политике терпит неудачу, в частности, что касается напряженности в Украине и России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена,

– отмечает политик.

Она аргументировала свою позицию относительно "СП-2":

во-первых, – противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии;

во-вторых, – делает Германию слишком зависимой от России;

в-третьих, – Украина оказывается в проигрыше – Киев лишится поступлений за транзит газа.

Также она не называет газопровод, как Кремль, экономическим проектом. Бербок убеждена, что это вопрос международной политики.

"Этот газопровод противоречит геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям Евросоюза против России, поэтому это абсолютно фатальный проект", – считает политик.

Издание Die Zeit охарактеризовало ее позицию по российскому вопросу: "Только Бербок сохраняет ясное видение".

Фейки Кремля для подорвания доверия к Бербок

Анналена Бербок выступила за "диалог и жестокость" с Россией и Китаем. В коалиции говорится о "системном соперничестве". Политик не первый год критикует Кремль из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма. Поэтому призывает поддержать Украину и припомнила, что "Послание Москве должно быть таким:. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО".

Организация AVAAZ сообщила, что именно Бербок чаще всего становилась объектом лживых новостей – около 25%. Пропагандистские СМИ и российские боты говорили, что политик хочет якобы:

Также пропагандисты использовали ее фото с Соросом и склеенную в фоторедакторах эротику. Все вышесказанное было неправдой, которая расходилась среди избирателей. Полгода фактчекеры противостояли российской пропаганде и опровергали ложь.

Издание Вloomberg написало, что Кремль развернул кампанию против Бербок. Причина – ее считали угрозой интересам России. По данным источника, близкого к российскому правительству, Москва была готова пойти на все, чтобы закрыть Бербок путь к власти.

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Коротко о результатах выборов в Германии

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Согласно результатам, победу одержала Социал-демократическая партия (25,7% голосов). За ними – Христианско-демократический союз (18,9%) и "Зеленые" (14,8%).

24 ноября в коалиционном соглашении согласовали, что правительство страны возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц. В коалицию вошли социал-демократы, Свободная демократическая партия и "Зеленые".

Христианско-демократический союз Ангелы Меркель не пригласили. Сама Меркель в этот раз не баллотировалась. 2 декабря с нею прошла прощальная церемония под музыку военного оркестра.

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