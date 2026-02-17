СБУ вызвала на допрос Игоря Кривецкого из-за подозрений в препятствовании деятельности ВСУ

СБУ проверяет бывшего народного депутата Игоря Кривецкого по делу о возможном препятствовании деятельности ВСУ. Политика вызвали на допрос после его резонансного интервью.

Сейчас идет проверка озвученных им фактов и обстоятельств. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Смотрите также Пять подрядчиков Минобороны подпитывают режим Лукашенко: детали резонансного расследования

Что известно о допросе Кривецкого?

По данным правоохранителей, следователи изучают заявления, которые Кривецкий сделал публично. Речь идет о возможных действиях или высказываниях, которые могли трактоваться как препятствование работе украинских военных.

Сейчас официальных подозрений экс-нардепу не объявлено. В СБУ отмечают, что проверка проводится в рамках действующего законодательства, а все обстоятельства должны быть установлены в рамках следственных действий.

Публичную огласку дело получило после интервью Кривецкого журналистке Янине Соколовой. В разговоре он сделал ряд заявлений, которые привлекли внимание правоохранителей и вызвали общественную дискуссию.

"Предатели выбросили невероятное количество людей за границу. Молодежь отпустили. Я считаю, что это геноцид нации. Тех людей, которые могли работать, ездить, у них не было страха, что их где-то на блок-посту поймают [...] Просто побоялись, чтобы Украина, не дай Бог, не встала с колен или кто-то еще раз не вышел с картонками [речь идет о митингах в защиту НАБУ и САП – ред.кто-то побоялся, чтобы мы экономически не подросли, потому что это же прогрессивные люди, которые работали", – заявил бизнесмен.

Именно после этого, по информации медиа, и вызвали политика на допрос для выяснения деталей и проверки фактов.

После получения повестки на допрос Игорь Кривецкий заявил, что расценивает такие действия как попытку давления на свободу слова и политическую деятельность и предположил, что "власть может готовиться к выборам и уже сейчас пытается устранить потенциальных оппонентов".

Официально в СБУ факт проверки высказываний бизнесмена не подтверждали.

Что известно о Кривецком?