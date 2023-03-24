Кривой Рог атаковали "Шахиды": местные власти сообщили о попадании

Днепропетровская область ночью 24 марта подверглась атаке дронами-камикадзе. В районной военной администрации Кривого Рога подтвердили прилеты.

Воздушная тревога в области была объявлена в 02.53. Сразу после этого в сети стали появляться сообщения о звуках взрывов.

Этой же ночью Вероятный запуск БПЛА: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

В Кривом Роге слышали взрывы

Взрывы, в частности, слышали в районе Кривого Рога. Несколько позже, в 4 утра, глава Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул сообщил в телеграме, что на территории общины были попадания российско-иранских дронов-камикадзе.

Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!

– написал он.

Несколько ранее, около полуночи, в Сумском районе и Сумах местные писали о звуках взрывов. Мэр Белополья тогда призвал жителей находиться в укрытиях до утра.

воздушные тревоги через полчаса после сообщений из Кривого Рога объявили в Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Однако оттуда сообщений о происшествиях не было.