Кривой Рог был под ударом "Шахедами": повреждена пятиэтажка

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы для нее. В частности, под ударом оказался Кривой Рог.

В ночь на 10 октября Россия атаковала Украину “Шахедами”. Кривой Рог оказался под атакой беспилотников.

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Есть повреждения

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал детали вражеского удара. По его словам, повреждена пятиэтажка.

Александр Вилкул уточнил, что в результате атаки есть попадание в крышу пятиэтажки и разрушение лестницы.

Продолжается спасательная операция, спасатели проводят поквартирный обход. Сейчас потерь нет, но спасательная операция не закончена,

– подчеркнул он.

Известно, что без окон осталось минимум в 10 многоквартирных домах. Вилкул также объявил, что штаб помощи людям разворачивается в СШ №90 на улице Романа Рыбалки 1а.

Также он рассказал, что в другом месте в результате попадания разрушили объект коммунальной инфраструктуры и дом частного сектора и перебили газопровод, коммунальщики уже работают.

Россия постоянно атакует мирные украинские города. Чаще всего под ударом находится именно гражданская инфраструктура. В частности, жилые дома.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области ночью 7 октября. Россияне повредили предприятие в Павлограде. Там возник пожар, но его быстро локализовали и ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.