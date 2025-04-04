Оккупанты жестоко обстреляли ракетой и дронами Кривой Рог: показываем город на карте

Российские захватчики вечером 4 апреля нанесли циничный удар баллистикой по Кривому Рогу, в результате чего там погибли и пострадали люди. Позже оккупанты продолжили обстреливать город уже ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

Кривой Рог оккупанты обстреливают уже не впервые, это уже второй жестокий обстрел только за эту неделю. Где расположен город на карте, насколько близко к линии фронта – читайте в материале 24 Канала.

К теме Удар баллистикой, десятки погибших, среди них много детей: все об обстреле Кривого Рога 4 апреля

Где расположен Кривой Рог

Кривой Рог – это город в Днепропетровской области, который был основан в 1775 году. Населенный пункт является восьмым по населению (сейчас там проживает 646 748 жителей) и вторым по площади городом нашей страны (430 квадратных километров).

Город расположен в правобережной части Украины и западной части Днепропетровской области. До областного центра расстояние от Кривого рога по дорогам составляет 146 километров, до Киева – 376 километров.

Кривой Рог является самым длинным городом Европы (линейная длина города составляет 66,1 километра), а также вторым по промышленному производству город страны после Киева. Населенный пункт простирается над Криворожским железорудным бассейном, являющимся главным горнодобывающим центром Украины.

Расстояние от города до ближайшей линии фронта на временно оккупированной левобережной территории Херсонской области составляет более 72 километров.

Из известных уроженцев Кривого Рога можно вспомнить нашего президента Владимира Зеленского.

Где расположен Кривой Рог: смотрите на карте

С начала войны в 2022 году оккупанты неоднократно обстреливали Кривой Рог разнообразным типом вооружения. Последний удар враг нанес 4 апреля, атаковав город ракетой с кассетной боевой частью. В результате в городе погибли по меньшей мере 16 человек, среди них 6 детей, а ранения получили более 50 граждан.

Однако этого врагу оказалось мало, поэтому поздно вечером этого же дня оккупанты массированно запустили по городу еще и ударные дроны типа "Шахед". В результате удара в частном секторе города возник пожар. Огнем охвачены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Примечательно, что оккупанты обстреляли Кривой Рог, когда город находился в трауре из-за прошлой атаки, которая случилась 2 апреля. Тогда оккупанты убили 4 человека, еще 17 – пострадали.