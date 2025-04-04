Кривий Ріг окупанти обстрілюють вже не вперше, це вже другий жорстокий обстріл лише за цей тиждень. Де розташоване місто на карті, наскільки близько до лінії фронту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня

Де розташований Кривий Ріг

Кривий Ріг – це місто у Дніпропетровській області, яке було засновано у 1775 році. Населений пункт є восьмим за населенням (наразі там проживає 646 748 жителів) та другим за площею містом нашої країни (430 квадратних кілометрів).

Місто розташоване у правобережній частині України та західній частині Дніпропетровської області. До обласного центру відстань від Кривого рогу дорогами становить 146 кілометрів, до Києва – 376 кілометрів.

Кривий Ріг є найдовшим містом європи (лінійна довжина міста становить 66,1 кілометра), а також другим за промисловим виробництвом місто країни після Києва. Населений пункт простирається над Криворізьким залізорудним басейном, що є головним гірничодобувним центром України.

Відстань від міста до найближчої лінії фронту на тимчасово окупованій лівобережній території Херсонської області становить понад 72 кілометри.

З відомих уродженців Кривого Рогу можна пригадати нашого президента Володимира Зеленського.

Де розташований Кривий Ріг: дивіться на карті

Від початку війни у 2022 році окупанти неодноразово обстрілювали Кривий Ріг різноманітним типом озброєння. Останній удар ворог завдав 4 квітня, атакувавши місто ракетою з касетною бойовою частиною. Внаслідок цього у місті загинули щонайменше 16 людей, серед них 6 дітей, а поранень зазнали понад 50 громадян.

Однак цього ворогу виявилося мало, тож пізно ввечері цього ж дня окупанти масовано запустили по місту ще й ударні дрони типу "Шахед". Унаслідок удару у приватному секторі міста виникла пожежа. Вогнем охоплені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Примітно, що окупанти обстріляли Кривий Ріг, коли місто перебувало у жалобі через минулу атаку, яка трапилася 2 квітня. Тоді окупанти вбили 4 людей, ще 17 – постраждали.