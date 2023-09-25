Остановила колонна: в Кривом Роге авто влетело в подземный переход
В Кривом Роге 25 сентября автомобиль на полной скорости въехал в подземный переход. Водитель в реанимации без сознания.
Авария произошла в Центрально-Городском районе, передает 24 Канал. Некоторые СМИ пишут, что в автомобиле был якобы и пассажир, он не пострадал.
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Что известно о ДТП
Днем 25 сентября в полицию поступило сообщение об аварии. Инцидент произошел со стороны остановки "Центральный рынок" в направлении площади Освобождения. Водитель Mazda выехал на тротуар и влетел в подземный переход, его остановила колонна. Вся передняя часть машины полностью смята.
Машина в переходе / Фото: местные сайты и паблики Кривого Рога – "Свои" и "Первый Криворожский"
Люди рассматривают автомобиль в переходе в Кривом Роге: смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика!)
Правоохранители устанавливают детали страшной аварии, но на официальных сайтах Нацполиции пока нет информации об инциденте.
Полиция осматривает место ДТП в Кривом Роге: смотрите видео
Какая информация есть о водителе
Паблик "Свои. Кривой Рог" пишет, что, предварительно, у водителя произошел нервный срыв, в результате чего мужчина влетел в подземный переход
На месте ДТП говорят, что за рулем авто находился местный "валютчик". Коллега водителя говорит: предшествовал аварии конфликт с барышней в кафе – валютчик напал на женщину. После чего мужчина сел за руль и уехал,
– отмечает издание.
Журналисты телеканала "Киев" пишут, что водитель находился в неадекватном состоянии. Они ссылаются на свидетеля ДТП.
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