Остановила колонна: в Кривом Роге авто влетело в подземный переход

В Кривом Роге 25 сентября автомобиль на полной скорости въехал в подземный переход. Водитель в реанимации без сознания.

Авария произошла в Центрально-Городском районе, передает 24 Канал. Некоторые СМИ пишут, что в автомобиле был якобы и пассажир, он не пострадал.

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Что известно о ДТП

Днем 25 сентября в полицию поступило сообщение об аварии. Инцидент произошел со стороны остановки "Центральный рынок" в направлении площади Освобождения. Водитель Mazda выехал на тротуар и влетел в подземный переход, его остановила колонна. Вся передняя часть машины полностью смята.

Машина в переходе / Фото: местные сайты и паблики Кривого Рога – "Свои" и "Первый Криворожский"

Движение через подземный пешеходный переход временно перекрывали, а затем машину достали из перехода. Водителя с полученными травмами доставили в больницу, он без сознания в реанимации.

Люди рассматривают автомобиль в переходе в Кривом Роге: смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика!)

Правоохранители устанавливают детали страшной аварии, но на официальных сайтах Нацполиции пока нет информации об инциденте.

Полиция осматривает место ДТП в Кривом Роге: смотрите видео

Какая информация есть о водителе

Паблик "Свои. Кривой Рог" пишет, что, предварительно, у водителя произошел нервный срыв, в результате чего мужчина влетел в подземный переход

На месте ДТП говорят, что за рулем авто находился местный "валютчик". Коллега водителя говорит: предшествовал аварии конфликт с барышней в кафе – валютчик напал на женщину. После чего мужчина сел за руль и уехал,

– отмечает издание.

Журналисты телеканала "Киев" пишут, что водитель находился в неадекватном состоянии. Они ссылаются на свидетеля ДТП.

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