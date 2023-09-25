Аварія сталася у Центрально-Міському районі, передає 24 Канал. Деякі ЗМІ пишуть, що в автомобілі був нібито і пасажир, який не постраждав.

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Що відомо про ДТП

Удень 25 вересня до поліції надійшло повідомлення про аварію. Інцидент стався з боку зупинки "Центральний ринок" у напрямку площі Визволення. Водій Mazda виїхав на тротуар і влетів у підземний перехід, його зупинила колона. Уся передня частина машини зім'ята вщент.

Машина в переході / Фото: місцеві сайти та пабліки Кривого Рогу – "Свої" і "Перший Криворізький"

Рух через підземний пішохідний перехід тимчасово перекривали, а потім автівку дістали з переходу. Водія з отриманими травмами доставили до лікарні, він непритомний у реанімації.

Люди розглядають автівку в переході в Кривому Розі: дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика!)

Правоохоронці встановлюють деталі страшної аварії, але на офіційних сайтах Нацполіції поки нема інформації щодо інциденту.

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Яка інформація є про водія

Паблік "Свої. Кривий Ріг" пише, що, попередньо, у водія стався нервовий зрив, внаслідок чого чоловік влетів у підземний перехід.

На місці ДТП кажуть, що за кермом авто був місцевий "валютчик". Колега водія каже: передував аварії конфлікт з панянкою у кафе – валютчик напав на жінку. Після чого чоловік сів за кермо та поїхав геть,

– зазначає видання.

Журналісти телеканалу "Київ" пишуть, що водій перебував у неадекватному стані. Вони посилаються на свідка ДТП.

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