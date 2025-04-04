Удар баллистикой по Кривому Рогу: на детскую площадку люди приносят цветы и игрушки
- Российские войска 4 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, погибли 18 человек, среди которых – 9 детей.
- Местные жители приносят цветы и игрушки на место атаки, где почтили память погибших минутой молчания.
- В городе объявлен трехдневный траур 7, 8 и 9 апреля.
В пятницу, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Российская атака унесла жизни более десятка жизней, среди которых –дети.
Местные жители приносят цветы и детские игрушки к месту ракетного удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.
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Люди приносят цветы и игрушки на место ракетного удара
Российская ракета 4 апреля ударила по жилому району Кривого Рога. Журналисты показали, как выглядит место ракетной атаки по состоянию на утро 5 апреля.
Местные СМИ пишут, что люди приносят на детскую площадку цветы и свечи. Вчера там играли дети, было слышно звонкие голосочки, а сегодня только тишина, слезы, и цветы с черными лентами.
Местные жители также приносят детские игрушки на место, где в последний раз был слышен их смех.
Также на месте происшествия минутой молчания почтили память погибших. Почтить память погибших собрались представители местной власти, Совета обороны города, волонтеры, правоохранители и просто неравнодушные горожане.
Люди приносят цветы и игрушки на место атаки / Фото "Свои. Кривой Рог"
Напомним, в результате удара врага известно о 18 погибших, среди жертв есть дети. Так, в результате российской атаки погибло 9 детей. Россияне цинично ударили по жилому району – рядом с детской площадкой.
Отметим, что в Кривом Роге объявили трехдневный траур. Так, в городе 7, 8 и 9 апреля будут объявлены днями траура по погибшим в результате атак России 4 апреля.