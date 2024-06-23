Кривой Рог накрыла огромная туча, тяжело дышать: что происходит в городе

Жители Кривого Рога жалуются на дым, который окутал город утром 23 июня. Местные СМИ связали его с выбросами завода. Позже в Арселоре объяснили ситуацию.

Ранее о загрязнении воздуха предупреждали жителей Черкасс. Атмосфера была перенасыщена аммиаком и формальдегидом.

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Над Кривым Рогом видели облако дыма 23 июня

Огромное темное облако заметили около 6 утра на Соцгороде, а затем в Долгинцевском районе. Вероятно, это связано с промышленным выбросом, которые бывали и раньше. Правда, не такие масштабные,

– отметили журналисты.

В ГСЧС в комментарии 24 Каналу также посоветовали обращаться к Арселор Миталл и местным властям. Но чрезвычайной ситуации в городе нет, как рассказала нам Дарья Цуркань.



Облако дыма над Кривым Рогом / Фото "Свои"

Местные паблики выкладывают ролики, где видно, что облако действительно огромное.

Кривой Рог сегодня в дыму: смотрите видео

Мы дали запрос в Управление экологии исполкома Криворожского городского совета. Как только появится новая информация, мы дополним эту новость.

Действительно ли над Кривым Рогом видели выбросы завода: что сказали в Арселор Миталл

В комментарии изданию "Первый городской" пресс-служба завода сообщила, что произошло.

Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производственники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были в городе. Сейчас энергоснабжение восстановлено. Ситуация контролируемая,

– объяснили в Арселоре.

Насколько загрязнен воздух в Кривом Роге сейчас

Согласно данным мониторинга качества оценки воздуха, 23 июня в Кривом Роге воздух может навредить, особенно это касается чувствительных групп людей, например, аллергиков. Жителям Металлургического, Саксаганского и Долгинцевского районов лучше не выходить на улицу.



Заметно, что загрязнение воздуха касается нескольких районов / Скриншот 24 Канала

Лучше не выходить на улицу. Вместо этого следует закрыть окна и пить больше воды.

Какая ситуация с воздухом в Кривом Роге сейчас / Скриншот 24 Канала