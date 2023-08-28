Под утро оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району: повреждения получили дома
Источник:Николай Лукашук
Россия выпустила крылатые пакеты по Кривому Рогу и соответствующему району в Днепропетровской области. В результате этого была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Собственно, оккупанты решили нанести удар под утро 28 августа. Как отмечают местные власти, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В частности, прокомментировал ситуацию глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Днепропетровщина: Кривой Рог под ударом
Заметим, что враг запускал цели с южного направления. По предварительной информации, речь шла о целях воздушного базирования.
Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу,
– написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он добавил, что в результате этого были разрушены два дачных дома, еще пять – изуродованы, а также вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении.
Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что захватчики применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, поднявших в воздушное пространство оккупированной Херсонщины. Их уничтожила украинская ПВО.
Обратите внимание! Известно, что оккупанты дважды за ночь атаковали из артиллерии Никопольский район, обстреляли Марганецкую и Мировскую общины. Был поврежден жилой дом. Люди не пострадали.
Повреждения жилого дома на Днепропетровщине / Фото главы ДОР
Попадания на Полтавщине
- В ночь на 28 августа Россия выпустила ракеты по Полтавской области. Собственно, речь идет о воздушных целях морского базирования типа "Калибр".
- Зафиксировано попадание в промышленный объект в регионе. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ракеты были запущены именно с корабля "Адмирал Эссен".
- Следует сказать, что в целом враг выпустил 4 "Калибра" ночью 28 августа. Как пишут в Воздушных силах, было ликвидировано 2 цели.