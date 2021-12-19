В Кривом Роге оштрафовали девушку, которая силой поила пивом кошку

Не обошлось без наказания за жестокое отношение к животным в Кривом Роге. Девушка пыталась напоить кошку пивом. Более того, видео с этим возмутительным поступком выложили в соцсети.

Активисты "Альянса защитников животных" такие возмутительные действия не пропустили мимо внимания. По факту издевательства над животными они написали заявление в полицию.

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Дело рассматривали в суде

Дело дошло до суда: административное правонарушение рассматривал Центрально-городской суд. Перед служителями Фемиды девушка не появилась.

Девушке присудили штраф

7 декабря служители Фемиды признали ее виновной за то, что заливала кошке алкоголь в пасть. За такое поведение злоумышленнице придется расплачиваться, заплатив штраф. Речь идет о 3400 гривен административного взыскания, а также 450 гривен судебного сбора в пользу государства.

В соцсетях правонарушительница опубликовала извинения.

Та самая киска Моня, над которой издевалась местная жительница / Фото "Первого городского"

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Кратко о резонансных случаях с животными: