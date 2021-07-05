Это произошло на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Виталия Матусевича. Автомобили столкнулись примерно в половине 4 ночи 5 июля.
Другая авария В Ивано-Франковске произошла тройное ДТП с патрульной машиной
Ехали быстро и без сирены
- В результате этого ДТП госпитализировали 2 патрульных и водителя Mazda.
- По словам водителя Audi, нарушили правила патрульные.
- Они ехали на красный свет без включенной сирены и проблесковых маячков.
- Их автомобиль двигался на большой скорости.
- На фото с места видно, что в авто полиции сильно деформировалась правая часть.
- Также у него откололся задний бампер и проблесковые маячки.
- У легковушек Audi и Mazda смялись капоты и моторы.
Последствия ДТП с полицией в Кривом Роге / Фото Олега Ермолинского